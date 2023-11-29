Борзов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзова (Емельянова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1985

Сын: Борзов Филипп Владимирович

Мать ребёнка: Борзова (Емельянова) Нина Николаевна

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