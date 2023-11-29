Борзов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борзова (Емельянова) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1985
Сын: Борзов Филипп Владимирович
Мать ребёнка: Борзова (Емельянова) Нина Николаевна