Орлова-Денисова (Васильева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова-Денисова (Васильева) Мария Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.01.1784

Дата смерти

21.05.1829

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1751 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1784

Отец: Васильев Алексей Иванович

Мать: Васильева Варвара Сергеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
01.02.1784
Симеоновская церковь, Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
24.09.1805

Муж: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
21.05.1829
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
25.05.1829
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь
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