Орлова-Денисова (Васильева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1784
Дата смерти21.05.1829
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1784
Крещение
01.02.1784
Симеоновская церковь, Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
24.09.1805
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
21.05.1829
Похороны
25.05.1829
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь