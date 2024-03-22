Фатер Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатер Екатерина Викторовна

Фатер Екатерина Викторовна

Место рождения

Евпатория, Евпатория, Республика Крым

Дата рождения

13.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1979

Отец: Лисицын Виктор Михайлович

Мать: Лисицына Людмила Семёновна

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Бракосочетание
16.07.2005

Муж: скрыто настройками приватности

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатер Елисей Ладислаусович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатер Аким Ладислаусович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попсуйко Аурика Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close