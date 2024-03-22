Фатер Екатерина Викторовна
Место рождения
Дата рождения13.02.1979
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1979
Бракосочетание
16.07.2005
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатер Елисей Ладислаусович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попсуйко Аурика Витальевна