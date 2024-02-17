Лена Гнып — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛена Гнып

Лена Гнып

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

мп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: василёк

Отец ребёнка: Гнып Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнып Михаил

Отец ребёнка: Гнып Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваня

Отец ребёнка: Гнып Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гнып Анна

Отец ребёнка: Гнып Данил

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