Шлопак Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.08.1989
Рождение ребёнка
03.10.1990
Мать ребёнка: Шлопак (Лобанова) Лариса Ремовна
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1994
Сын: Шлопак Владислав Игоревич
Мать ребёнка: Шлопак (Лобанова) Лариса Ремовна