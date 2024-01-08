Шлопак Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлопак Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.08.1989

Жена: Шлопак (Лобанова) Лариса Ремовна

Рождение ребёнка
03.10.1990

Сын: Шлопак Евгений Игоревич

Мать ребёнка: Шлопак (Лобанова) Лариса Ремовна

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1994

Сын: Шлопак Владислав Игоревич

Мать ребёнка: Шлопак (Лобанова) Лариса Ремовна

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