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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1945 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1945

Сын: ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
1986
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