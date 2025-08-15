Софронов Валериан Валерианович
мужской, родился 11.07.1890 ст.
умер 14.07.1946, Москва, город федерального значения Москва
ОтецСофронов Валериан Васильевич27.05.1865 ст. г.р.
МатьХренникова (Коссинская) Анна Александровна28.05.1871 ст. г.р.
Супруги
Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна20.05.1896 ст. г.р.
Дети
Софронов Владимир Валерьянович09.08.1915 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1890 ст.
Бракосочетание
20.06.1914 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1915 ст.
Сын: Софронов Владимир Валерьянович
Мать ребёнка: Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
06.11.1921
Рождение ребёнка
20.03.1925
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
?.04.1934
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
14.07.1946