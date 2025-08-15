Софронов Валериан Валерианович 11.07.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Софронов Валериан Валерианович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 11.07.1890 ст.

умер 14.07.1946, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Софронов Валериан Васильевич27.05.1865 ст. г.р.
Мать
Хренникова (Коссинская) Анна Александровна28.05.1871 ст. г.р.
Супруги
Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна20.05.1896 ст. г.р.
Дети
Софронов Владимир Валерьянович09.08.1915 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1890 ст.

Отец: Софронов Валериан Васильевич

Мать: Хренникова (Коссинская) Анна Александровна

Бракосочетание
20.06.1914 ст.

Жена: Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Николаевская церковь

Рождение ребёнка
09.08.1915 ст.

Сын: Софронов Владимир Валерьянович

Мать ребёнка: Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
06.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
?.04.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софронова (Смирнова) Ольга Алексеевна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

Смерть
14.07.1946
Москва, город федерального значения Москва

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