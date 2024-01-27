Сергеев Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения04.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1953
Бракосочетание
31.12.?
Военная служба
С 07.05.1971 по 18.05.1973
Награда
19.08.1972
Награжден нагрудным знаком "Отличник ВВС"
Рождение ребёнка
18.01.1975
Сын: Сергеев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Сергеева Любовь Семёновна
Вступление в партию
1977
Рождение ребёнка
22.10.1977
Сын: Сергеев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Сергеева Любовь Семёновна