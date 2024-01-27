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Сергеев Владимир Иванович

Место рождения

Троскино, Андреапольский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1953

Отец: Сапогов Иван Антонович

Мать: Сергеева Степанида Сергеевна

Троскино, Андреапольский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.12.?

Жена: Сергеева Любовь Семёновна

Военная служба
С 07.05.1971 по 18.05.1973
Троскино, Андреапольский муниципальный район, Тверская область
Награда
19.08.1972
Награжден нагрудным знаком "Отличник ВВС"
Рождение ребёнка
18.01.1975

Сын: Сергеев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Сергеева Любовь Семёновна

Вступление в партию
1977
Рождение ребёнка
22.10.1977

Сын: Сергеев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Сергеева Любовь Семёновна

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