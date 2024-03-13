Sack Leo
Место рожденияPleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States
Дата рождения03.06.1903
Дата смерти?.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903
Отец: Sack Stephan
Мать: Sack Barbara
Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States
Место жительства
1910
Pleasant Hill, , Kansas
Место жительства
1915
Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States
Место жительства
Неизвестно
Ellis, Kansas, United States
Смерть
?.02.1980
Ellis, Kansas, United States
Похороны
1980
Hays, Ellis, Kansas, United States of America