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Sack Leo

Место рождения

Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States

Дата рождения

03.06.1903

Дата смерти

?.02.1980

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1903

Отец: Sack Stephan

Мать: Sack Barbara

Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States
Место жительства
1910
Pleasant Hill, , Kansas
Место жительства
1915
Pleasant Hill Township, Ellis, Kansas, United States
Место жительства
Неизвестно
Ellis, Kansas, United States
Смерть
?.02.1980
Ellis, Kansas, United States
Похороны
1980
Hays, Ellis, Kansas, United States of America
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