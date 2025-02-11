Бурланова Авдотья Ильина
женский, родилась 1782
умерла Неизвестно
Супруги
Бурланов Матвей Трофимов1784 г.р.
Дети
(Бурланова) Анастасия Матвеева1810 г.р.
Бурланов Александр Матвеев1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Бурланова) Анастасия Матвеева
Отец ребёнка: Бурланов Матвей Трофимов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Бурланов Александр Матвеев
Отец ребёнка: Бурланов Матвей Трофимов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно