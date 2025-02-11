Бурланова Авдотья Ильина 1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Бурланова Авдотья Ильина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1782

умерла Неизвестно

Супруги
Бурланов Матвей Трофимов1784 г.р.
Дети
(Бурланова) Анастасия Матвеева1810 г.р.
Бурланов Александр Матвеев1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурланов Матвей Трофимов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Бурланова) Анастасия Матвеева

Отец ребёнка: Бурланов Матвей Трофимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1815

Сын: Бурланов Александр Матвеев

Отец ребёнка: Бурланов Матвей Трофимов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

84 Семья

Смерть
Неизвестно

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