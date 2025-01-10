Глазков Дмитрий
мужской, родился 1880, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер 1947, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
ОтецГлазков Антоний1849 г.р.
МатьГлазкова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна13.01.1874 г.р.
Глазкова ЕвгенияНеизвестно г.р.
Дети
Сошникова (Глазкова) Валентина06.02.1908 г.р.
Глазков Иван28.11.1920 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Глазков Антоний
Мать: Глазкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазкова Евгения
Бракосочетание
21.02.1907
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Сошникова (Глазкова) Валентина
Мать ребёнка: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна
Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.11.1920
Сын: Глазков Иван
Мать ребёнка: Глазкова Евгения
Рождение ребёнка
1923
Сын: Глазков Василий
Мать ребёнка: Глазкова Евгения
д. Пырьёвка, Шуйский уезд, Владимирской губ. (РФ)
Рождение ребёнка
1925
Сын: Глазков Аркадий
Мать ребёнка: Глазкова Евгения
Рождение ребёнка
06.06.1927
Дочь: Кабешова (Глазкова) Марфа
Мать ребёнка: Глазкова Евгения
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шпагина (Глазкова) Екатерина
Мать ребёнка: Глазкова Евгения
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно