Глазков Дмитрий 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Глазков Дмитрий

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1880, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер 1947, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Отец
Глазков Антоний1849 г.р.
Мать
Глазкова ?Неизвестно г.р.
Супруги
Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна13.01.1874 г.р.
Глазкова ЕвгенияНеизвестно г.р.
Дети
Сошникова (Глазкова) Валентина06.02.1908 г.р.
Глазков Иван28.11.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Глазков Антоний

Мать: Глазкова ?

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Евгения

Бракосочетание
21.02.1907

Жена: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Поручители: по жениху - д. Пырьевки крестьянин Афанасий Фёдоров Глазков и д. Обухова Козьма Григорьев Дюжев; по невесте - с. Гориц крестьянин Михаил Арсениев Росин и с. Дунилова крестьянин Гаврил Аркадиев Антонов. | Основание: Ф.394. Оп.1. Д.35. Л.54об.-55. Гавриил Аркадьевич Антонов - прим. 1889 г.р. Служил в ПМВ (мл. унтер-офицер в 10-ом гренадёрском Малороссийском полку): https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital305144/?backurl=/heroes/?last_name=антонов&first_name=гавриил&groups=awd:ptr:frc:cmd:prs&types=awd_nagrady:awd_kart:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:frc_list:cmd_commander:prs_person&page=1&birth_place_uezd=шуйский Сын Михаила Арсеньевича Росина - Пётр ( 15.06.1913 г.р.): https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero95287863/?backurl=/heroes/?adv_search=y&static_hash=5e7f46d3407cb63dcf7bea6f0ce98ce4v2&last_name=росин&place_birth=шуйский&data_vibitiya_period=on&group=all&types=pamyat_commander:nagrady_nagrad_doc:nagrady_uchet_kartoteka:nagrady_ubilein_kartoteka:pdv_kart_in:pdv_kart_in_inostranec:pamyat_voenkomat:potery_vpp:pamyat_zsp_parts:kld_ran:kld_bolezn:kld_polit:kld_upk:kld_vmf:potery_doneseniya_o_poteryah:potery_gospitali:potery_utochenie_poter:potery_spiski_zahoroneniy:potery_voennoplen:potery_iskluchenie_iz_spiskov:potery_kartoteki:potery_rvk_extra:potery_isp_extra:same_doroga&page=1&grouppersons=1&search_view_id=podvigchelovek_yubileinaya_kartoteka1519380552 Сын Козьмы Дюжева - Павел (1898 г.р.) был репрессирован. 8 лет лагерей. Работал билетным кассиром. Место проживания: Кировская обл., Оричевский р-н, на ст. Быстряги Обвинение: по ст. 58 п. 10 УК РСФСР Осуждение: 30 декабря 1942 г. Осудивший орган: Военный трибунал Горьковской ж.д. Статья: 58 п. 10 УК РСФСР Приговор: 8 лет лишения свободы. Дата реабилитации: 20 августа 1990 г. https://ru.openlist.wiki/Дюжев_Павел_Кузьмич_(1898) | Поручители: по жениху- д. Пырьевки крестьянин Афанасий Федоров Глазков и д. Обухова Козьма Григорьев Дюжев; по невесте - с. Гориц крестьянин Михаил Арсениев Росин и с. Дунилова крестьянин Гаврил Аркадиев Антонов.Основание: Ф.394. Оп.1. Д.35. Л.54об.-55.

Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Сошникова (Глазкова) Валентина

Мать ребёнка: Назарова (Дудина) Мариамна Маремьяна

Дунилово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
28.11.1920

Сын: Глазков Иван

Мать ребёнка: Глазкова Евгения

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1923

Сын: Глазков Василий

Мать ребёнка: Глазкова Евгения

д. Пырьёвка, Шуйский уезд, Владимирской губ. (РФ)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Глазков Аркадий

Мать ребёнка: Глазкова Евгения

Рождение ребёнка
06.06.1927

Дочь: Кабешова (Глазкова) Марфа

Мать ребёнка: Глазкова Евгения

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шпагина (Глазкова) Екатерина

Мать ребёнка: Глазкова Евгения

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
1947
Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Похороны
Неизвестно
Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

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