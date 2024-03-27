Садекова (Тажетдинова) Саимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садекова (Тажетдинова) Саимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тажетдинов Фесхетдин

Мать: Маймуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садеков Ренат

Отец ребёнка: Садеков Абидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садеков Абидулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садеков Рифат Абидуллович

Отец ребёнка: Садеков Абидулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садеков Абидулла

Смерть
Неизвестно
Красный Остров
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров
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