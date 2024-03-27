Садекова (Тажетдинова) Саимя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тажетдинов Фесхетдин
Мать: Маймуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садеков Ренат
Отец ребёнка: Садеков Абидулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садеков Рифат Абидуллович
Отец ребёнка: Садеков Абидулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садеков Абидулла
Смерть
Неизвестно
Красный Остров
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров