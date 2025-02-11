Krahn Cornelius J D
мужской, родился 26.03.1847, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 10.09.1910, Manitoba, Canada
МатьFunk Krahn (Doerksen Dörksen) Margaretha10.08.1820 г.р.
ОтецKrahn Jacob George12.09.1813 г.р.
Супруги
(Peters) Elizabeth20.11.1847 г.р.
(Suderman) Justina06.02.1847 г.р.Показать еще 1
Дети
Krahn Cornelius26.10.1869 г.р.
Krahn Jacob16.04.1871 г.р.Показать еще 4
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Рождение
26.03.1847
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
06.12.1868
Жена: (Peters) Elizabeth
Рождение ребёнка
26.10.1869
Сын: Krahn Cornelius
Мать ребёнка: (Fast) Anna
Рождение ребёнка
16.04.1871
Сын: Krahn Jacob
Мать ребёнка: (Fast) Anna
Бракосочетание
1875
Жена: (Suderman) Justina
Рождение ребёнка
25.05.1878
Дочь: (Krahn) Magaretha
Мать ребёнка: (Fast) Anna
Рождение ребёнка
03.03.1880
Дочь: (Krahn) Justina
Мать ребёнка: (Fast) Anna
Бракосочетание
1883
Жена: (Fast) Anna
Рождение ребёнка
18.05.1884
Дочь: (Krahn) Katarina
Мать ребёнка: (Fast) Anna
Рождение ребёнка
15.09.1885
Дочь: (Krahn) Anna
Мать ребёнка: (Fast) Anna
Смерть
10.09.1910
Manitoba, Canada