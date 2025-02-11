Krahn Cornelius J D 26.03.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Krahn Cornelius J D

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.03.1847, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 10.09.1910, Manitoba, Canada

Мать
Funk Krahn (Doerksen Dörksen) Margaretha10.08.1820 г.р.
Отец
Krahn Jacob George12.09.1813 г.р.
Супруги
(Peters) Elizabeth20.11.1847 г.р.
(Suderman) Justina06.02.1847 г.р.
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Дети
Krahn Cornelius26.10.1869 г.р.
Krahn Jacob16.04.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1847

Отец: Krahn Jacob George

Мать: Funk Krahn (Doerksen Dörksen) Margaretha

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
06.12.1868

Жена: (Peters) Elizabeth

Бракосочетание с: Cornelius KRAHN

Рождение ребёнка
26.10.1869

Сын: Krahn Cornelius

Мать ребёнка: (Fast) Anna

Рождение ребёнка
16.04.1871

Сын: Krahn Jacob

Мать ребёнка: (Fast) Anna

Бракосочетание
1875

Жена: (Suderman) Justina

Бракосочетание с: Cornelius KRAHN

Рождение ребёнка
25.05.1878

Дочь: (Krahn) Magaretha

Мать ребёнка: (Fast) Anna

Рождение ребёнка
03.03.1880

Дочь: (Krahn) Justina

Мать ребёнка: (Fast) Anna

Бракосочетание
1883

Жена: (Fast) Anna

Бракосочетание с: Cornelius KRAHN

Рождение ребёнка
18.05.1884

Дочь: (Krahn) Katarina

Мать ребёнка: (Fast) Anna

Рождение ребёнка
15.09.1885

Дочь: (Krahn) Anna

Мать ребёнка: (Fast) Anna

Смерть
10.09.1910
Manitoba, Canada

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