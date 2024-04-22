Павел Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ МК-1806 13.05.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Иван Никитин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ельцына кресть... Показать все
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Павлова
ЕЛЬЦЫНО АНДРЕЕВСКОЕ МК-1806 13.05.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Иван Никитин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ельц... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно