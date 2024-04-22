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Павел Петров

Место рождения

Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ МК-1806 13.05.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Иван Никитин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ельцына кресть... Показать все
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: не указана

Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЕЛЬЦЫНО АНДРЕЕВСКОЕ МК-1806 13.05.1806 Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Андреевска крестьянской сын отрок Иван Никитин с девкою того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Ельц... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ельцино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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