Чуканов Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Чуканов Пётр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1868 ст.
Сын: Чуканов Василий Александрович
Мать ребёнка: Чуканова Христина Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно