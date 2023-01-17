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Чуканов Александр Петрович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Чуканов Пётр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1868 ст.

Сын: Чуканов Василий Александрович

Мать ребёнка: Чуканова Христина Архипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуканова Христина Архипова

Смерть
Неизвестно
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