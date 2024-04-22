Рубчиков Вячеслав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
10.11.1996
Бракосочетание
21.09.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.09.2002
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.05.2004
Сын: Рубчиков Денис Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.01.2006
Дочь: Рубчикова Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.2013
Дочь: Рубчикова Олеся Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.2017
Сын: Рубчиков Тимофей Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности