Рубчиков Вячеслав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубчиков Вячеслав Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Призыв на военную службу
10.11.1996
Бракосочетание
21.09.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
21.09.2002

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.05.2004

Сын: Рубчиков Денис Вячеславович

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Рождение ребёнка
27.01.2006

Дочь: Рубчикова Екатерина Вячеславовна

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Рождение ребёнка
27.03.2013

Дочь: Рубчикова Олеся Вячеславовна

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Рождение ребёнка
21.09.2017

Сын: Рубчиков Тимофей Вячеславович

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