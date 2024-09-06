Лейцингер Александр Иродионович
Место рождения
Дата рождения?.04.1907 ст.
Дата смерти21.03.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын швейцарского гражданина.
Смерть
21.03.1911 ст.
3 года 11 месяцев, от дифтерии. Похоронен на Ваганьковском кладбище. ЦЕРКОВЬ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛИНИК (Ч.II-1907,1909 ГГ. Ч.III-1907-1911 ГГ.). (Фонд: № 2125, ЦЕРКВИ ПРЕЧИСТЕ... Показать все