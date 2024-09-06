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Лейцингер Александр Иродионович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.04.1907 ст.

Дата смерти

21.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
?.04.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Сын швейцарского гражданина.
Смерть
21.03.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
3 года 11 месяцев, от дифтерии. Похоронен на Ваганьковском кладбище. ЦЕРКОВЬ МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛИНИК (Ч.II-1907,1909 ГГ. Ч.III-1907-1911 ГГ.). (Фонд: № 2125, ЦЕРКВИ ПРЕЧИСТЕ... Показать все

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