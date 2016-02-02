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Макеенкова София Павловна

Место рождения

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область

Дата рождения

02.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2016

Отец: Макеенков Павел Владимирович

Мать: Макеенкова Ксения Николаевна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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