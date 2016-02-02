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Макеенкова София Павловна
Макеенкова София Павловна
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Древо
Место рождения
Саров
, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Дата рождения
02.02.2016
Пол
Женский
Отец
Макеенков Павел Владимирович
1988 г.р.
Мать
Макеенкова (Носова) Ксения Николаевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2016
Отец:
Макеенков Павел Владимирович
Мать:
Макеенкова Ксения Николаевна
Саров
, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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