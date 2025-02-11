Сырысев Тимофей Иванов 06.06.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Сырысев Тимофей Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.06.1872, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 19.08.1872, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Отец
Сырысев Иван Никитин1836 г.р.
Мать
Сырысева Анна Павлова1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1872

Отец: Сырысев Иван Никитин

Мать: Сырысева Анна Павлова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
19.08.1872
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Причина смерти: От поноса

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