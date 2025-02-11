Сырысев Тимофей Иванов
мужской, родился 06.06.1872, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 19.08.1872, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
ОтецСырысев Иван Никитин1836 г.р.
МатьСырысева Анна Павлова1832 г.р.
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Рождение
06.06.1872
Отец: Сырысев Иван Никитин
Мать: Сырысева Анна Павлова
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
19.08.1872
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния