Михайлова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1931
Сын: Герасимов Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Михайлов Герасим
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лылова Валентина
Отец ребёнка: Михайлов Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Герасим
Смерть
Неизвестно