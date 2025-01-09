(Белолипецкая) Акилина Родионовна 07.06.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Белолипецкая) Акилина Родионовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 07.06.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла После 1858

Мать
Белолипецкая Пелагея ИвановнаОколо 1823 г.р.
Отец
Белолипецкий Родион Петрович05.04.1823 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1846 ст.

Отец: Белолипецкий Родион Петрович

Мать: Белолипецкая Пелагея Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
09.06.1846 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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