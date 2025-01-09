(Белолипецкая) Акилина Родионовна
женский, родилась 07.06.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла После 1858
МатьБелолипецкая Пелагея ИвановнаОколо 1823 г.р.
ОтецБелолипецкий Родион Петрович05.04.1823 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1846 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
09.06.1846 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858