Посылкин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосылкин Борис

Посылкин Борис

Место рождения

БССР, Витебский окр., мест. Бешенковичи

Дата рождения

15.02.1901

Дата смерти

16.05.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посылкина (Мошкович) Гита

Совершение преступления
Неизвестно
Посылкин Борис Соломонович (1901) Boris Posylkin.jpg Дата рождения: 15 февраля 1901 г. Место рождения: БССР, Витебский окр., мест. Бешенковичи Пол: мужчина Национальность: еврей Социальное происхожден... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Посылкина (Мошкович) Гита

Смерть
16.05.1938
https://ru.openlist.wiki/Посылкин_Борис_Соломонович_(1901)
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.