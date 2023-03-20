Шестаков Егор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Егор Ефимович

Шестаков Егор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Шестаков Ефим Харитонович

Мать: Шестакова Марья Герасимовна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шестаков Андрей Егорович

Мать ребёнка: Шестакова Людмила Афонасьевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Евлампия Егорова

Мать ребёнка: Шестакова Людмила Афонасьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шестаков Анисим Егорович

Мать ребёнка: Шестакова Людмила Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Людмила Афонасьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close