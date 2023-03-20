Шестаков Егор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Шестакова Людмила Афонасьевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Евлампия Егорова
Мать ребёнка: Шестакова Людмила Афонасьевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Шестакова Людмила Афонасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно