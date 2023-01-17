Солодянкин Софоней Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Рождение ребёнка
1731
Сын: Солодянкин Иван Софонович
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Мышкина Параскева Софоновна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Матрона Софоновна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
1748
Сын: Солодянкин Савелий Софонович
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
28.10.1749
Дочь: Параскева Софоновна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
01.03.1752
Дочь: Евдокия Софоновна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична
Рождение ребёнка
26.10.1755
Сын: Солодянкин Дмитрий Софонович
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно