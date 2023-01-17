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Солодянкин Софоней Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Солодянкин Иван Тимофеевич

Мать: Солодянкина Оксинья Антоновна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Солодянкин Иван Софонович

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Мышкина Параскева Софоновна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Матрона Софоновна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
1748

Сын: Солодянкин Савелий Софонович

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
28.10.1749

Дочь: Параскева Софоновна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
01.03.1752

Дочь: Евдокия Софоновна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична

Рождение ребёнка
26.10.1755

Сын: Солодянкин Дмитрий Софонович

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Козьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Евдокия Козьминична

Место жительства
Неизвестно
Солодянки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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