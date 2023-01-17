Ускова (Шавехина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (Шавехина) Прасковья

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Место рождения

Смоленская губ., Юхновский уезд, Лосминской волости, д.Бесова

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губ., Юхновский уезд, Лосминской волости, д.Бесова
Смоленская губ., Юхновский уезд, Лосминской волости, д.Бесова
Рождение ребёнка
1921

Сын: Усков Дмитрий

Отец ребёнка: Усков Петр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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