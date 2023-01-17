Ускова (Шавехина) Прасковья
Место рожденияСмоленская губ., Юхновский уезд, Лосминской волости, д.Бесова
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская губ., Юхновский уезд, Лосминской волости, д.Бесова
Смоленская губ., Юхновский уезд, Лосминской волости, д.Бесова
Рождение ребёнка
1921
Сын: Усков Дмитрий
Отец ребёнка: Усков Петр
Смерть
1942