Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Катышева Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Климов Яков Павлович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1927
Дочь: Майя
Отец ребёнка: Климов Яков Павлович
Похороны
Неизвестно
Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область