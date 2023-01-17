Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена

Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: Катышева Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Климов Яков Павлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1927

Дочь: Майя

Отец ребёнка: Климов Яков Павлович

Похороны
Неизвестно
Нововаршавка, Нововаршавский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close