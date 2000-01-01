Забирова (Шутова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забирова (Шутова) Евгения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забиров Александр Викторович

Отец ребёнка: Забиров Виктор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забирова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Забиров Виктор Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забиров Виктор Романович

Смерть
Неизвестно
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