Забирова (Шутова) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забиров Александр Викторович
Отец ребёнка: Забиров Виктор Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забирова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Забиров Виктор Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно