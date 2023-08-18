Иванов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1899
Дата смерти22.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1899
Отец: Иванов Михаил
Мать: Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Иванов Виктор
Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1923
Дочь: Шуклина (Иванова) Алевтина Петровна
Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1929
Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна
Смерть
22.10.1979
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно