Иванов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1899

Дата смерти

22.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1899

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Иванов Виктор

Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1923

Дочь: Шуклина (Иванова) Алевтина Петровна

Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1929

Сын: Иванов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Иванова (Романенко) Домна Ивановна

Смерть
22.10.1979
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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