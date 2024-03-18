Изабе Астрид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изабе Астрид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

524

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

519 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
524

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изабе Аделард

Рождение ребёнка
551

Дочь: Изабе Жаклин

Отец ребёнка: Изабе Аделард

Рождение ребёнка
552

Дочь: Изабе Лоренс

Отец ребёнка: Изабе Аделард

Рождение ребёнка
554

Дочь: Изабе Патрисия

Отец ребёнка: Изабе Аделард

Рождение ребёнка
554

Сын: Изабе Мишель

Отец ребёнка: Изабе Аделард

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