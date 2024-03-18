Изабе Астрид
Место рожденияНе указано
Дата рождения524
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
524
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Изабе Аделард
Рождение ребёнка
551
Дочь: Изабе Жаклин
Отец ребёнка: Изабе Аделард
Рождение ребёнка
552
Дочь: Изабе Лоренс
Отец ребёнка: Изабе Аделард
Рождение ребёнка
554
Дочь: Изабе Патрисия
Отец ребёнка: Изабе Аделард
Рождение ребёнка
554
Сын: Изабе Мишель
Отец ребёнка: Изабе Аделард