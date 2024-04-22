Киндирова Матрона Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1870
По метрике о свадьбе в 1889 Киндиров Афанасий Козьмович 18 Алексеевка 1871 Матрона Козмовна 19 Алексеевка 1870
Бракосочетание
04.01.1889
4 1 1889 Киндиров Афанасий Козьмович 18 Алексеевка 1871 Матрона Козмовна 19 Алексеевка 1870
Рождение ребёнка
13.10.1890
Сын: Киндиров Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Киндиров Афанасий Кузьмич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1892
Сын: Киндиров Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Киндиров Афанасий Кузьмич
Есть метрика о свадьбе 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Рождение ребёнка
25.03.1909
Дочь: Киндирова Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Киндиров Афанасий Кузьмич
Смерть
Неизвестно