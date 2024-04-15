Кружков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кружков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1965
Смерть
1981