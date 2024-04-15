Кружков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кружков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кружков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кружкова (Кружкова) Анастасия Михайловна

Смерть
1981

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