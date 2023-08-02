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(Таргонская) Мелания

Место рождения

Глинное, Рівненська область

Дата рождения

28.12.1924

Дата смерти

22.11.1925

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1924

Отец: Таргонский Савелий

Мать: Таргонская (Ковалевич) Марина (Мария)

Глинное, Рівненська область
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Крещение
30.12.1924
Глинное, Рівненська область
ГАРО Ф.Р.740 оп.4 д.730 стр.117об.-118.
Смерть
22.11.1925
Глинное, Рівненська область
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.551 стр.151об.-152. Указан возраст 1 год.
Похороны
23.11.1925
Берёзовое, Рівненська область
Дата и место погребения указаны в записи о смерти.

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