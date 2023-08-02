(Таргонская) Мелания
Место рождения
Дата рождения28.12.1924
Дата смерти22.11.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1924
Дата и место рождения указаны в записи о крещении.
Крещение
30.12.1924
ГАРО Ф.Р.740 оп.4 д.730 стр.117об.-118.
Смерть
22.11.1925
ГАРовО Ф.Р.740 оп.6 д.551 стр.151об.-152. Указан возраст 1 год.
Похороны
23.11.1925
Берёзовое, Рівненська область
Дата и место погребения указаны в записи о смерти.