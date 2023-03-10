Ишутин Александр
Место рожденияМосква
Дата рождения26.05.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1973
Жена: Ишутина (Попова) Людмила
Рождение ребёнка
13.01.1975
Сын: Ишутин Алексей
Мать ребёнка: Ишутина (Попова) Людмила
Рождение ребёнка
01.11.1977
Сын: Ишутин Александр
Мать ребёнка: Ишутина (Попова) Людмила