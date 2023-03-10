Ишутин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутин Александр

Место рождения

Москва

Дата рождения

26.05.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1951 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1973

Жена: Ишутина (Попова) Людмила

Рождение ребёнка
13.01.1975

Сын: Ишутин Алексей

Мать ребёнка: Ишутина (Попова) Людмила

Рождение ребёнка
01.11.1977

Сын: Ишутин Александр

Мать ребёнка: Ишутина (Попова) Людмила

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