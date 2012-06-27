Маймескулов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маймескулов Леонид Николаевич

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Место рождения

Красино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.05.1929

Дата смерти

27.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Красино, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1952 по 2012
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Смерть
27.06.2012
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
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