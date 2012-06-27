Маймескулов Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1929
Дата смерти27.06.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952 по 2012
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Смерть
27.06.2012
г. Харьков, Харьковская обл., Украина