Иван Петров
мужской, родился 1797, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1857, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Агафья Николаева1797 г.р.
Дети
Иван Иванов1826 г.р.
Лукьян Иванов1835 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Лукьян Иванов
Мать ребёнка: Агафья Николаева
Смерть
1857
Место жительства
1858