Иван Петров 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1857, Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Агафья Николаева1797 г.р.
Дети
Иван Иванов1826 г.р.
Лукьян Иванов1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Николаева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лукьян Иванов

Мать ребёнка: Агафья Николаева

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1857
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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