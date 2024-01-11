Софрошкина (Рогова) Васса Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофрошкина (Рогова) Васса Панфиловна

Софрошкина (Рогова) Васса Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1901

Сын: Софрошкин (Рогов) Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1904

Сын: Софрошкин (Рогов) Тимофей Евдокимович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: (Софрошкина) Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1909

Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1914

Сын: Софрошкин (Рогов) Сергей Евдокимович

Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.