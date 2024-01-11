Софрошкина (Рогова) Васса Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1901
Сын: Софрошкин (Рогов) Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1904
Сын: Софрошкин (Рогов) Тимофей Евдокимович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1906
Дочь: (Софрошкина) Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1909
Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1912
Дочь: (Софрошкина (Рогова)) Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1914
Сын: Софрошкин (Рогов) Сергей Евдокимович
Отец ребёнка: Софрошкин (Рогов) Евдоким Иванович
Смерть
Неизвестно