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Бахарева Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буторин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахарев Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахарева Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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