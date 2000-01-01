Куцабенков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Куцабенков Ефрем Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Прохоренкова Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
12.07.1902
Сын: Куцабенков Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно