Боронин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боронин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боронина) Варвара (Вера) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боронина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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