Кондратьев Константин Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Константин Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратьев Максим Кондратьевич

Мать: Кондратьева Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
23.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Фаина Никифоровна

с. Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Александр Константинович

Мать ребёнка: Кондратьева Фаина Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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