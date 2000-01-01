Кондратьев Константин Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Фаина Никифоровна
с. Иваново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Александр Константинович
Мать ребёнка: Кондратьева Фаина Никифоровна
Смерть
Неизвестно