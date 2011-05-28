Абулханов Сямиулла (Самук) O-M175 Аллаярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абулханов Сямиулла (Самук) O-M175 Аллаярович

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовского района Горьковской области

Дата рождения

23.05.1922

Дата смерти

28.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1922

Отец: Абульханов Аллаяр

Мать: (Бедретдинова) Мяхмузя

Военная награда
Неизвестно
Абулханов Санюк Аллоярович гв. сержант Дата рождения __.__.1922 Место рождения Горьковская обл. Место призыва Краснооктябрьский РВК, Сталинградская обл., г. Сталинград, Краснооктябрьский р-н Воинская ... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Камалетдинова) Насимя Хусяин Кызы

Рождение ребёнка
18.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Камалетдинова) Насимя Хусяин Кызы

Рождение ребёнка
01.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Камалетдинова) Насимя Хусяин Кызы

Смерть
28.05.2011
Похороны
Неизвестно

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