Абулханов Сямиулла (Самук) O-M175 Аллаярович
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовского района Горьковской области
Дата рождения23.05.1922
Дата смерти28.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1922
Отец: Абульханов Аллаяр
Мать: (Бедретдинова) Мяхмузя
Военная награда
Неизвестно
Абулханов Санюк Аллоярович гв. сержант Дата рождения __.__.1922 Место рождения Горьковская обл. Место призыва Краснооктябрьский РВК, Сталинградская обл., г. Сталинград, Краснооктябрьский р-н Воинская ... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1947
Рождение ребёнка
18.02.1949
Рождение ребёнка
01.04.1953
Смерть
28.05.2011
Похороны
Неизвестно