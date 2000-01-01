Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Сын: Перевощиков Яков Николаевич
Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.
Сын: Перевощиков Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.03.1902 ст.
Сын: Перевощиков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.06.1907 ст.
Сын: Перевощиков Павел Николаевич
Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перевощиков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно