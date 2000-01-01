Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Никифоровна

Анастасия Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Перевощиков Яков Николаевич

Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.01.1897 ст.

Сын: Перевощиков Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.03.1902 ст.

Сын: Перевощиков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.06.1907 ст.

Сын: Перевощиков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перевощиков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Перевощиков Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевощиков Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close