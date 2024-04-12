Филимонов Василий Сергеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимонов Сергей Арефьев
Рождение ребёнка
07.01.1869 ст.
Сын: Филимонов Георгий Васильев
Мать ребёнка: Филимонова Дарья Тимофеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Филимонова Дарья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно