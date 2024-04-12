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Филимонов Василий Сергеев

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Сергей Арефьев

Мать: не указана

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1869 ст.

Сын: Филимонов Георгий Васильев

Мать ребёнка: Филимонова Дарья Тимофеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1874 ст.

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Филимонова Дарья Тимофеева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Дарья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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