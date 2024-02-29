(Муцакова) Полина Марковна
Место рожденияУлазовичи, Шумилинский район, Витебская область, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муцаков Марк
Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
10.01.1937
Сын: Гавриленко Эдуард Андреевич
Отец ребёнка: Гавриленко Андрей Васильевич
Ржавка, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриленко Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно