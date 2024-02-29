(Муцакова) Полина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Муцакова) Полина Марковна

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Место рождения

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муцаков Марк

Мать: не указана

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область, Беларусь
Рождение ребёнка
10.01.1937

Сын: Гавриленко Эдуард Андреевич

Отец ребёнка: Гавриленко Андрей Васильевич

Ржавка, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриленко Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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