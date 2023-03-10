Дубовик Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти25.09.1942
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мелания Андреевна
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Дубовик Неизвестно Алексеевич
Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мелания Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
25.09.1942
ОБД "Мемориал"