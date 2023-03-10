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Дубовик Алексей Григорьевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1904

Дата смерти

25.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Дубовик Григорий Николаевич

Мать: Дубовик (Неизвестно) Евлампия Ерастовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мелания Андреевна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Дубовик Неизвестно Алексеевич

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Мелания Андреевна

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Мелания Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
25.09.1942
ОБД "Мемориал"

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