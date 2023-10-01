Желяева Елена Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желяева Елена Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1881

Дата смерти

25.07.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
25.07.1957
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