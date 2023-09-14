Шкрадюк Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкрадюк Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Шкрадюк Вера Степановна

Отец ребёнка: Шкрадюк Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шкрадюк Валентин Степанович

Отец ребёнка: Шкрадюк Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Шкрадюк Григорий Степанович

Отец ребёнка: Шкрадюк Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Шкрадюк Нина Степановна

Отец ребёнка: Шкрадюк Степан Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкрадюк Степан Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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