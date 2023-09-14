Шкрадюк Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Шкрадюк Вера Степановна
Отец ребёнка: Шкрадюк Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шкрадюк Валентин Степанович
Отец ребёнка: Шкрадюк Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шкрадюк Григорий Степанович
Отец ребёнка: Шкрадюк Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Шкрадюк Нина Степановна
Отец ребёнка: Шкрадюк Степан Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно