Каишова Анастасия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936
Рождение ребёнка
05.07.1960
Дочь: Кондратьева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Каишов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1963
Дочь: Чупракова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Каишов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1966
Отец ребёнка: Каишов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1971
Дочь: Петрова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Каишов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно