Каишова Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каишова Анастасия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1936

Отец: Пименов Емельян Емельянович

Мать: Пименова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
05.07.1960

Дочь: Кондратьева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Каишов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1963

Дочь: Чупракова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Каишов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1966

Сын: Каишов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Каишов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1971

Дочь: Петрова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Каишов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каишов Михаил Иванович

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