Кислякова Лебедева Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Лебедева Антонина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кисляков Пётр Корнилович

Мать: Кислякова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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