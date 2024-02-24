Кислякова Лебедева Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кисляков Пётр Корнилович
Мать: Кислякова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно