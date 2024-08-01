Щепина (Баталина) Анна
Место рождения
Дата рождения23.01.1921
Дата смерти08.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1921
Отец: Баталин Иван
Мать: Баталина Анастасия
Кировская область, Макарьевский район
Образование
1942
Киров, город Киров, Кировская область
Кировский институт, зоотехнический факультет
Бракосочетание
01.03.1946
Муж: Щепин Михаил
Рождение ребёнка
12.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепин Михаил
Рождение ребёнка
07.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепин Михаил
Смерть
08.07.1992
Кишинёв, Муниципий Кишинёв