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Щепина (Баталина) Анна

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Место рождения

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.01.1921

Дата смерти

08.07.1992

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1921

Отец: Баталин Иван

Мать: Баталина Анастасия

Баталинской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Кировская область, Макарьевский район
Образование
1942
Киров, город Киров, Кировская область
Кировский институт, зоотехнический факультет
Бракосочетание
01.03.1946

Муж: Щепин Михаил

Рождение ребёнка
12.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепин Михаил

Рождение ребёнка
07.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепин Михаил

Смерть
08.07.1992
Кишинёв, Муниципий Кишинёв

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